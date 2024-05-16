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Сегодня, 13:09

Кроос считает оправданным гнев «Баварии» на фоне судейской ошибки в матче Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на судейский скандал в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

В добавленное ко второму тайму время немецкая команда сравняла счет, однако гол Маттейса де Лигта с передачи Йозуа Киммиха не засчитали, так как ранее судья дал свисток и зафиксировал офсайд, не дождавшись подсказки ВАР. По мнению Крооса, в данной ситуации следовало продолжать игру.

«Отработали эпизод плохо. Нужно было позволить игре продолжаться. Я вижу в основном ошибку линейного судьи. Когда он поднял флаг, рефери доверился ему, думая, что, вероятно, был трехметровый офсайд. Гнев «Баварии» в некоторой степени оправдан, потому что нужно просто дать в ситуации доиграть до конца», — приводит слова Крооса Bayern & Germany.

«Реал» одержал победу над «Баварией» по сумме двух встреч (4:3) и вышел в финал Лиги чемпионов. Там команда Карло Анчелотти встретится с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0). Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Тони Кроос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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