Куадрадо: «Только вместе мы сможем выйти из этой ситуации»

Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал поражение от «Маккаби» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«К сожалению, такое в футболе случается, надо перевернуть эту страницу как можно быстрее и немедленно переключиться на чемпионат. Только вместе мы сможем выйти из этой ситуации», — цитирует пресс-служба УЕФА Куадрадо.

После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.