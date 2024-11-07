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Сегодня, 02:40

Кубарси наложили десять швов на лицо после столкновения со Спаичем в матче Лиги чемпионов

Пау Кубарси.
Фото Reuters
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Пресс-служба «Барселоны» опубликовала в социальных сетях фотографию защитника команды Пау Кубарси с десятью швами после столкновения с игроком «Црвены Звезды» Урошем Спаичем в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:2).

17-летний испанец не смог продолжить игру после удара ногой по лицу от защитника сербской команды. Спаич не был наказан арбитрами.

«Все в порядке», — подписала фото пресс-служба «Барсы».

«Барселона» с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Црвена Звезда» без набранных очков располагается на 35-й строчке.

ФК Барселона

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