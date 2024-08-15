Кучаев рассказал об адаптации Чалова в Греции

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал, как его экс-одноклубник по ЦСКА Федор Чалов осваивается в Греции.

«Мы с ним на связи, сейчас он там обустраивается. В любом случае это хороший опыт. Я думаю, он пока осваивается. Ему намного тяжелее, чем мне. Как минимум из-за языкового барьера, другой страны и всего прочего», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

26-летний Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов. Греческий клуб уступил шведскому по сумме двух матчей (5:6) и теперь сыграет в Лиге Европы.