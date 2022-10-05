Куртуа не поможет «Реалу» в матче Лиги чемпионов с «Шахтером»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку на домашний матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с донецким «Шехтером».
В заявку на матч включено три вратаря: Андрей Лунин, Луис Лопес и Лукас Каньисарес. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В начале октября у 30-летнего бельгийского футболиста был диагностирован ишиас. Его беспокоят боли в пояснично-крестцовой области.
Матч «Реал» — «Шахтер» пройдет 5 октября. Начало — в 22:00 мск.
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