Куртуа не поможет «Реалу» в матче Лиги чемпионов с «Шахтером»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку на домашний матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с донецким «Шехтером».

В заявку на матч включено три вратаря: Андрей Лунин, Луис Лопес и Лукас Каньисарес. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В начале октября у 30-летнего бельгийского футболиста был диагностирован ишиас. Его беспокоят боли в пояснично-крестцовой области.

Матч «Реал» — «Шахтер» пройдет 5 октября. Начало — в 22:00 мск.