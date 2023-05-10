Куртуа: «Такая ничья с «Манчестер Сити» хороша»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Обе команды хорошо играли. Нельзя оставлять сопернику свободного пространства. Гюндоган и Бернарду Силва могут легко этим воспользоваться. Мы хорошо справлялись с этой задачей. В результате соперникам пришлось бить с дальней дистанции — оттуда ответный гол и пришел.

Такая ничья хороша. Есть все, за что побороться на следующей неделе. Будет похоже на финал, и, надеюсь, это отложится у нас в головах. Играть предстоит в гостях, но мы весьма хороши в таких финалах, так что, надеюсь, настроимся на матч именно так, пусть даже в соперниках — «Сити». Будет тяжело», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.