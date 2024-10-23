Куртуа — о победе над «Боруссией»: «Реал» прессинговал с интенсивностью, достойной чемпионского матча»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча общего этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» (5:2).

«В первом тайме у нас не все получилось. Мы плохо прессинговали, а они создавали слишком много опасности. «Боруссия» забила два быстрых гола еще до перерыва. В раздевалке мы обсуждали, что можно улучшить. Несмотря на то, что наше первое действие во втором тайме тоже было не лучшим, мы понимали, что сможем победить, если забьем первыми. После этого команда почувствовала, что может сделать гораздо больше. Во втором тайме мы лучше прессинговали, а именно с интенсивностью, достойной чемпионского матча», — приводит слова Куртуа AS.

У гостей голы забили Дониэлл Мален и Джейми Байноу-Гиттенс. Мадридцы отыгрались, уступая после первого тайма со счетом 0:2. У «сливочных» хет-трик оформил Винисиус, еще по голу забили Антонио Рюдигер и Лукас Васкес.

«Реал» набрал 6 очков и поднялся на 11-е место в таблице Лиги чемпионов». «Боруссия» с 6 очками — на 6-й строчке.