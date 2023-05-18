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Лига чемпионов

Сегодня, 01:36

Куртуа: «В перерыве мы были уверены, что можем переломить ход матча»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал крупное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что-то, как «Сити» начал матч, стало для нас неожиданностью. Мы давления, что они не дадут нам легко играть с мячом. Главная проблема заключалась в том, что нам не удавалось создать собственные атаки, а когда мы не создавали моментов, «Сити» чувствовал себя все более и более комфортно. В перерыве мы были уверены, что можем переломить ход матча, но мы не были четкими в передачах, и это стоило нам результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

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Тибо Куртуа
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