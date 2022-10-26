Куртуа рассказал, чего не хватало «Реалу» в матче с «Лейпцигом»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Лейпцига» (2:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«То, что случилось с нами сегодня, случается время от времени. Мы вышли немного сонными, нам не хватало скорости, и «Лейпциг» заставил нас заплатить. Мы не можем так начинать матчи. Задолго до перерыва мы вернулись в игру. Но во втором тайме много ошибались в передачах», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

«Реал» лидирует в своей группе с 10 очками и гарантировал себе выход в плей-офф. «Лейпциг» набрал 9 очков и идет вторым в таблице.