Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия после ничьей с «Миланом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов обратился к болельщикам. Неаполитанцы вылетели из турнира.

«Мне тяжело видеть твои глаза, полные слез, осознавая, что я не смог принести тебе счастья. Я сделаю все возможное, чтобы извлечь уроки из сегодняшнего опыта. Я глубоко сожалею и абсолютно благодарен за вашу поддержку, которую чувствую каждую секунду! Я люблю вас всех и обещаю, что мы вернемся сильнее! Впереди много матчей, так что мечта продолжается», — написал Хвича в социальной сети.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».