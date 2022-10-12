Кварацхелия оформил результативную передачу в матче против «Аякса». У грузина 1+3 по системе гол+пас в ЛЧ

Кварацхелия отметился ассистом в матче против «Аякса» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился результативной передачей в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Аякса».

С паса грузина забил Джакомо Распадори и сделал счет 2:0 в пользу неаполитанцев.

В текущем сезоне Лиги чемпионов у Кварацхелии 1+3 по системе гол+пас.