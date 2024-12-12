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Сегодня, 04:14

Ямаль: «Выиграть у «Боруссии» на стадионе — это не что-то обычное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал победу над «Боруссией» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Игрой мы очень довольны. Это вовсе не что-то обычное — взять три очка на этом стадионе. Мы для этого очень много работали и вот теперь вознаграждены. Дортмундцы усложняли нам ход матча, постоянно отыгрываясь. Итоговый результат для нас очень важен, так как напоследок нас ждут две очень сложные задачи против «Бенфики» и «Аталанты», — цитирует пресс-служба УЕФА Ямаля.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Источник: Официальный сайт УЕФА
Ламин Ямаль
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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