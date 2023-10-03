Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:30

«Ланс» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Матч Лиги чемпионов «Ланс» — «Арсенал» начнется 3 октября в 22.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Арсенал».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Ланс» на своем поле примет «Арсенал» в матче группы B в Лиге чемпионов во вторник, 3 октября. Встреча пройдет на стадионе «Стад Боллар-Делелис» в Лансе, Франция. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа B
03 окт, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Арсенал

Ключевые события матча «Ланс» — «Арсенал» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч! Игра». Начало — в 22.00.

«Ланс» и «Арсенал» выступают в группе B вместе с «Севильей» и «ПСВ». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ланс
0
Читайте также
Кувейтские шейхи подали иск в CAS против МОК
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
«Брага» в меньшинстве обыграла берлинский «Унион», уступая 0:2 по ходу встречи
«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Зальцбург», Захарян провел всю игру на скамейке
«Реал Сосьедад» выиграл 2:0 в Австрии, Захарян остался в запасе. Онлайн-трансляция дня Лиги чемпионов
«Копенгаген» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«МЮ» — «Галатасарай»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Наполи» — «Реал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты «Униона» растянули баннер с критикой УЕФА на матче против «Браги» в Лиге чемпионов

Луис Энрике — о матче против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов: «Это шанс увидеть, из чего сделан «ПСЖ»