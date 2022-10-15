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Лига чемпионов

Сегодня, 08:58

Лапорта заявил, что «Барселоне» не понравилось судейство в Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил выступление испанской команды в Лиге чемпионов.

«Приоритетная цель — ла лига, групповой этап идет очень непросто, но я предпочитаю говорить, когда все закончится. Болельщики поддерживают меня. Это говорит о том, что «Барселона» жива, и мы очень рады. Мы должны выиграть обе игры. Это не вопрос надежды. Мы попали в сложную группу, но против «Баварии» нам удалось добиться хорошего результата. Судья на VAR не назначил пенальти в эпизоде с Дембеле, в Милане тоже был скандал. Нам не понравилось судейство, это очевидно, но если бы мы забили, нам было бы легче. Я отреагировал так, как должен был, поговорил с УЕФА, но назад дороги нет. В следующий раз нужно будет забить больше голов», — приводит слова Лапорта Marca.

Он также заявил, что сейчас команда должна изменить свой менталитет в ла лиге, потому что нужно и дальше бороться за первые места. По его словам, у клуба есть несколько отличных игроков, на которых возлагаются большие надежды.

«Думая о матче, я хочу поблагодарить болельщиков, которые знали, как будет трудно. У нас много травмированных. Я расстроен и зол, что мы не выиграли, несмотря на три забитых гола», — добавил Лапорта.

После четырех матчей «Барселона» занимает третье место в группе С с четырьмя очками. Лидирует «Бавария» (12 очков).

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/10/14/6349555722601d087e8b45e4.html
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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Хави и Лапорта провели встречу по поводу выступления «Барселоны» в Лиге чемпионов