Мартинес: «Интер» никогда не сдается: у нас есть характер, сердце и голова»

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы запомним эту игру надолго! «Интер» никогда не сдается: у нас есть характер, сердце и голова. Мы терпели, но вновь показали, что способны на великие дела.

Полуфинал с «Барселоной»? Нас ждет серьезное противостояние против великого соперника. У «Барселоны» славная история в Лиге чемпионов. Но сейчас мы сосредоточены на чемпионате. У нас еще будет время, чтобы подумать о них», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

«Интер» по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной». Первый матч — 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.