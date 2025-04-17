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Лига чемпионов

17 апреля, 00:59

Мартинес: «Интер» никогда не сдается: у нас есть характер, сердце и голова»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters
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Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы запомним эту игру надолго! «Интер» никогда не сдается: у нас есть характер, сердце и голова. Мы терпели, но вновь показали, что способны на великие дела.

Полуфинал с «Барселоной»? Нас ждет серьезное противостояние против великого соперника. У «Барселоны» славная история в Лиге чемпионов. Но сейчас мы сосредоточены на чемпионате. У нас еще будет время, чтобы подумать о них», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

«Интер» по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной». Первый матч — 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.

Нападающий &laquo;Интера&raquo; Лаутаро Мартинес забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Баварии&raquo;.«Интер» и «Бавария» выдали второй матч-праздник подряд. Голы забивал даже ветер
Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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