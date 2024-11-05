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Сегодня, 02:55

Леау выйдет в стартовом составе «Милана» на матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Рафаэл Леау.
Фото AFP
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека подтвердил, что нападающий Рафаэл Леау начнет матч 4-го тура основной стадии Лиги чемпионов с «Реалом» в стартовом составе.

«Леау выйдет в стартовом составе завтра. Мы ожидаем от него чего и обычно», — приводит TMW слова Фонсеки.

Матч «Милан» — «Реал» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне 25-летний португалец сыграл 12 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса. Он трижды оставался на скамейке запасных.

Рафаэл Леау
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ФК Милан
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