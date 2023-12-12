Леау и Окафор смогут сыграть за «Милан» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сможет рассчитывать на полузащитника Рафаэла Леау и форварда Ноа Окафора в заключительной встрече группового турнира Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

Португальский вингер Леау, пропустивший четыре последних матча из-за травмы подколенного сухожилия, 11 декабря тренировался в общей группе, поэтому в среду может выйти в стартовом составе.

Швейцарский нападающий Окафор во время поездки на тренировочную базу сборной получил рассечение брови, но сейчас полностью восстановился от повреждения и приступил к тренировкам, сообщает MilanNews.it.

Игра 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом» состоится 13 декабря в Англии.

«Милан» и «Ньюкасл» набрали по 5 очков в группе F, но итальянский клуб находится на 3-й строчке по лучшей разности мячей. Обе команды отстают от идущего вторым «ПСЖ» на 2 очка.