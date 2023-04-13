Лэмпард: «На следующей неделе будет битва»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я горжусь 10 игроками, которые заканчивали матч. Разочаровывает тот факт, что мы, перестраиваясь, подарили сопернику «стандарт», после чего был забит второй мяч. У нас были неплохие моменты. Сначала у Жоау, потом у Рахима, в концовке у Мейсона. Были какие-то позитивные моменты, однако реальный итог этого матча — поражение. Я сказал игрокам, что на «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи. У нас хорошая команда, и мы должны верить.

На следующей неделе будет битва. Понятно, что нам надо показать футбол более высокого уровня. Необходимо понять некоторые мелочи, правильно настроиться и сыграть в более позитивном ключе. Если это удастся, то с таким составом нам это будет по силам. У меня было несколько подобных матчей на «Стэмфорд Бридж», — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда.

Ответная игра пройдет в Лондоне через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.