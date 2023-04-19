Лэмпард: «Челси» очень хорошо играл против «Реала» на протяжении 60 минут»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут. У нас были по-настоящему хорошие моменты, и на таком уровне их необходимо использовать. Чересчур хвалиться работоспособностью, когда проигрываешь на такой стадии, не хочется, ведь на этом все закончилось — что есть, то есть», — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда.

Мадридская команда вышла в полуфинал. Соперник «Реала» определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».