Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:57

Лэмпард: «Челси» очень хорошо играл против «Реала» на протяжении 60 минут»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фрэнк Лэмпард.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут. У нас были по-настоящему хорошие моменты, и на таком уровне их необходимо использовать. Чересчур хвалиться работоспособностью, когда проигрываешь на такой стадии, не хочется, ведь на этом все закончилось — что есть, то есть», — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда.

Мадридская команда вышла в полуфинал. Соперник «Реала» определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии».

 
18&nbsp;апреля. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. «Реал» безжалостен: «Челси» играл лучше, но в полуфинале ЛЧ — Мадрид
Фрэнк Лэмпард
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто лидер РПЛ по числу воспитанников и где им доверяют больше всего. Большое исследование «СЭ»
Чудес Сорокина мало для победы в плей-офф. Русский вратарь закончит сезон в первом раунде?
На Украину прибыла система ПВО Patriot с ракетами
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
ООН высказала обеспокоенность после сообщений о слежке за Гутерришем
Солнечное затмение 20 апреля — где будет видно и во сколько смотреть
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: шаг до финала в Стамбуле
Спаллетти: «Наполи» играл лучше «Милана» в обоих матчах»
Лескотт: «Последние несколько недель «Милан» выглядел солидно, и сегодня вновь показал это»
Леау: «Игроки «Милана» хотят выиграть Лигу чемпионов»
Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов
Анчелотти: «Реалу» пришлось немало вытерпеть, чтобы победить «Челси»
Родригу: «До сих пор понять не могу, как Лига чемпионов на «Реал» так воздействует»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леау: «Игроки «Милана» хотят выиграть Лигу чемпионов»

Лескотт: «Последние несколько недель «Милан» выглядел солидно, и сегодня вновь показал это»