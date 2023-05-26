Лепехин считает, что у «Зенита» сейчас были бы очень большие шансы выйти из группы Лиги чемпионов

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин отреагировал на слова гендиректора питерского клуба Александра Медведева, который выразил уверенность в конкурентоспособности сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

«До какой стадии смог бы дойти «Зенит»? Трудно судить, но удачно выступить точно смогли бы. Если брать 5 чемпионств подряд, то нынешнее было довольно уверенным. Лидеры команды проявляли себя очень хорошо. Я думаю, что из группы выйти шансы были бы очень большие. Но эти разговоры лишь предположения. Жаль, что мы не играем в Европе, потому что хотелось бы понаблюдать за нынешним «Зенитом» в Лиге чемпионов», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.