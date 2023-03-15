Лескотт рассказал, что отличает Холанна от других форвардов

Экс- защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескот прокомментировал победу над «Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ясно, что у Холанна есть свои врожденные способности, которые отличают его практически от всех. И суть не только в том, чтобы не попадать во вратаря. Она еще и в том, чтобы знать, куда может отскочить мяч. Для такого молодого игрока это уникально», — цитирует пресс-служба УЕФА Лескотта.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому английская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.