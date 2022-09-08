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Лига чемпионов

8 сентября, 00:33

Левандовски стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, оформившим хет-трик за три разные команды

Евгений Козинов
Корреспондент
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил три гола в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Виктории» (5:1). Он забил на 34-й, 48-й и 67-й минутах встречи.

Как сообщает Opta, 34-летний поляк стал первым игроком в истории еврокубка, который оформил хет-трик за три разные команды. Ранее он делал это в составе «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Всего за карьеру Левандовски забил 89 голов в 107 матчах Лиги чемпионов.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Баварией», а «Виктория» сыграет против «Интера». Матчи пройдут 13 сентября.

Роберт Левандовски
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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