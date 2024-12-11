«Астон Вилла» вырвала победу у «Лейпцига»

«Лейпциг» на своем поле проиграл «Астон Вилле» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3. Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.

Английская команда уже на 3-й минуте открыла счет — отличился Джон Макгин. Нападающий Лои Опенда в середине тайма вернул равновесие. В начале второго тайма команды вночь обменялись забитыми мячами. Победу «Астон Вилле» принес гол Росса Баркли на 85-й минуте.

«Астон Вилла» набрала 13 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» идет на 34-й строчке — 0 очков.