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Сегодня, 00:56

«Астон Вилла» вырвала победу у «Лейпцига»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джон Дюран празднует гол в ворота &quot;Лейпцига&quot;.
Фото Reuters
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«Лейпциг» на своем поле проиграл «Астон Вилле» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3. Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.

Английская команда уже на 3-й минуте открыла счет — отличился Джон Макгин. Нападающий Лои Опенда в середине тайма вернул равновесие. В начале второго тайма команды вночь обменялись забитыми мячами. Победу «Астон Вилле» принес гол Росса Баркли на 85-й минуте.

«Астон Вилла» набрала 13 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» идет на 34-й строчке — 0 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:3
Астон Вилла
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Лейпциг
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