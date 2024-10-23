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«Лейпциг» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Лейпциг» встретится с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Лейпциг» и «Ливерпуль» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 23 октября. Игра проходит на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку вечерних матчей турнира в формате мультикаста. Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями игры «Лейпциг» — «Ливерпуль» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Ливерпуль

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал две победы, а «Лейпциг» потерпел два поражения.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль

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