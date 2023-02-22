«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: смотреть видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

22 февраля «Лейпциг» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» — «Манчестер Сити». Видеотрансляция будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в группе G ЛЧ с 14 очками. «Лейпциг» стал вторым в группе F с 12 баллами.

Ответная игра между «Ман Сити» и «Лейпцигом» пройдет 14 марта на стадионе «Этихад» в Англии.