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Сегодня, 21:00

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: смотреть видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Джек Грилиш.
Фото Reuters
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22 февраля «Лейпциг» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» — «Манчестер Сити». Видеотрансляция будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в группе G ЛЧ с 14 очками. «Лейпциг» стал вторым в группе F с 12 баллами.

Ответная игра между «Ман Сити» и «Лейпцигом» пройдет 14 марта на стадионе «Этихад» в Англии.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
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