«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: стартовые составы. Холанн и Вернер выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Лейпцига» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, начало — в 23.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Лейпцига»: Бласвих — Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг — Лаймер, Шлагер, Собослаи, Форсберг, Вернер — Андре Силва.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон — Аке, Диаш, Аканджи, Уокер — Гюндоган, Б. Силва, Родри, Грилиш, Марез — Холанн.

Ответная игра между «Ман Сити» и «Лейпцигом» пройдет 14 марта на стадионе «Этихад» в Англии.