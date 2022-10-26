«Лейпциг» — «Реал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Лейпциг» выиграл у «Реала» (3:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Германии.

В составе немецкой команды голы забили Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер. У «Реала» забитыми мячами отметились бразильцы Винисиус Жуниор и Родригу.

«Реал» лидирует в своей группе с 10 очками и гарантировал себе выход в плей-офф. «Лейпциг» набрал 9 очков и идет вторым в таблице.