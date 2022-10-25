25 октября, 23:52
«Лейпциг» нанес поражение «Реалу» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб выиграл со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер.
У «Реала» голы на счету Винисиуса и Родриго.
«Реал» (10 очков) уже заранее обеспечил себе выход в плей-офф. «Лейпциг» набрал 9 очков и занимает второе место в группе.
Еще в одном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» — 1:1. Украинский клуб набрал 6 очков и сохраняет шансы пробиться в плей-офф.
В заключительном туре дончане будут играть как раз против «Лейпцига». В случае победы в 1/8 выйдет именно украинский клуб.
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Основные источники исследования