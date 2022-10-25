«Лейпциг» нанес поражение «Реалу»

«Лейпциг» нанес поражение «Реалу» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб выиграл со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер.

У «Реала» голы на счету Винисиуса и Родриго.

«Реал» (10 очков) уже заранее обеспечил себе выход в плей-офф. «Лейпциг» набрал 9 очков и занимает второе место в группе.

Еще в одном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» — 1:1. Украинский клуб набрал 6 очков и сохраняет шансы пробиться в плей-офф.

В заключительном туре дончане будут играть как раз против «Лейпцига». В случае победы в 1/8 выйдет именно украинский клуб.