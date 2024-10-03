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Сегодня, 00:03

«Ювентус» в концовке матча вырвал победу над «Лейпцигом»

Алина Савинова
Душан Влахович.
Фото AFP
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«Ювентус» на выезде обыграл «Лейпциг» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2.

Немецкий клуб вел в счете 2:1 до 68-й минуты встречи — у хозяев оба гола забил Беньямин Шешко. У гостей дубль оформил Душан Влахович. Третий гол «Ювентуса» на счету Франсишку Консейсана, который вывел итальянскую команду вперед на 82-й минуте.

Клуб из Турина с 59-й минуты играл в меньшинстве, красную карточку за игру рукой получил Микеле Ди Грегорио.

«Ювентус» набрал 6 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Лейпцига» ни одного балла за два матча и 29-я позиция.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:3
Ювентус

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