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Лига чемпионов 1 октября: расписание и трансляция всех матчей дня

Опубликовано расписание 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов на 1 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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1 октября состоятся матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 1 октября

19.45. «Штутгарт» — «Спарта П»

19.45. «Ред Булл Зальцбург» — «Брест»

22.00. «ПСВ Эйндховен» — «Спортинг»

22.00. «Арсенал» — «ПСЖ»

22.00. «Байер» — «Милан»" (Швейцария)

22.00. «Боруссия» Дортмунд — «Селтик»

22.00. «Интер» — «Црвена Звезда»

22.00. «Слован» — «Манчестер Сити»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встреч можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матчей можно смотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также на «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

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