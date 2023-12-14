Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов-2023/2024

В ночь с 13 на 14 декабря завершилась групповая стадия Лиги чемпионов-2023/24.

Из каждой из восьми групп в плей-офф вышли две команды, занявшие первые два места.

Все участники 1/8 финала Лиги чемпионов:

Вышли в плей-офф с первого места: «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Барселона»

Вышли в плей-офф со второго места: «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «Лейпциг», «Порту».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в понедельник, 18 декабря в Ньоне (Швейцария) и начнется в 14.00 по московскому времени.

Клубы, вышедшие в плей-офф из одной группы, не смогут встретиться между собой в 1/8 финала. Также на этой стадии между собой не смогут сыграть команды из одной страны.

Победители групп будут сеяными при жеребьевке, клубы, занявшие вторые места — несеяными. В 1/8 финала сеяные команды сыграют с несеяными.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24 пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные встречи — 5, 6, 12 и 13 марта.

Финал Лиги чемпионов в этом сезоне состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, он пройдет 1 июня 2024 года.