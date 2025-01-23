«Манчестер Сити» для попадания в плей-офф необходимо обыграть «Брюгге», «Реал» обеспечил себе выход в 1/16

Завершились матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. 29 января состоится последний тур, в котором окончательно сформируется турнирная таблица и станут известны все участники плей-офф. На данный момент расклады для клубов таковы:

«Ливерпуль»: обеспечен выход в 1/8. Чтобы занять первое место в таблице, достаточно не проиграть ПСВ (г).

«Барселона»: обеспечен выход в 1/8. Чтобы занять первое место в таблице, нужно обыграть «Аталанту» (д) и рассчитывать на поражение «Ливерпуля».

«Арсенал»: обеспечен выход в 1/16. Чтобы попасть в 1/8 напрямую, достаточно не проиграть «Жироне» (г).

«Интер»: «Арсенал»: обеспечен выход в 1/16. Чтобы попасть в 1/8 напрямую, достаточно не проиграть «Монако» (д).

«Атлетико»: обеспечен выход в 1/16. Чтобы гарантировать себе попадание в 1/8 напрямую, необходимо обыграть РБ «Зальцбург» (г).

«Аталанта»: обеспечен выход в 1/16. Чтобы гарантировать себе попадание в 1/8 напрямую, необходимо обыграть «Барселону» (г).

«Байер»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют со «Спартой» (д).

«Астон Вилла»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Селтиком» (д).

«Монако»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Интером» (г).

«Фейеноорд»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Лиллем» (г).

«Лилль»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Фейеноордом» (д).

«Брест»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Реалом» (д).

«Бавария»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют со «Слованом» (д).

«Боруссия» Д: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Шахтером» (д).

«Реал»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Брестом» (г).

«Ювентус»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Бенфикой» (д).

«Милан»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Динамо» З (г).

«Селтик»: обеспечен выход в 1/16. В заключительном туре сыграют с «Астон Виллой» (г).

ПСВ: для выхода в 1/16 достаточно не проиграть «Ливерпулю» (д).

«Брюгге»: для выхода в 1/16 достаточно не проиграть «Манчестер Сити» (г).

«Бенфика»: для гарантии выхода в 1/16 необходимо обыграть «Ювентус» (г).

«ПСЖ»: для гарантии выхода в 1/16 достаточно не проиграть «Штутгарту» (г).

«Спортинг»: для гарантии выхода в 1/16 необходимо обыграть «Болонью» (д).

«Штутгарт»: для гарантии выхода в 1/16 достаточно не проиграть «ПСЖ» (д).

«Манчестер Сити»: для выхода в 1/16 необходимо обыграть «Брюгге» (д).

«Динамо» З: для выхода в 1/16 необходимо обыграть «Милан» (д) и надеяться на осечки конкурентов.

«Шахтер»: для выхода в 1/16 необходимо обыграть «Боруссию» Д (г) и надеяться на осечки конкурентов.

«Болонья», «Спарта», РБ «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», РБ «Зальцбург», «Слован», «Янг Бойз»: вылетают из турнира.