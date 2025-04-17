Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2024/25

17 апреля, 00:00
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов-2024/25.
Итоги 1/4 финала:
«ПСЖ» — «Астон Вилла» (3:1, 2:3; общий счет — 5:4)
«Барселона» — «Боруссия» (4:0, 1:3; общий счет — 5:3)
«Интер» — «Бавария» (2:1, 2:2; общий счет — 4:3)
«Арсенал» — «Реал» (3:0, 2:1; общий счет — 5:1)
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
«Арсенал» — «ПСЖ»
«Барселона» — «Интер»
Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 29 и 30 апреля, ответные встречи — 6 и 7 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на «Альянц Арене».