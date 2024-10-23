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Лига чемпионов 23 октября: расписание матчей и во сколько смотреть трансляцию

Девять матчей общего этапа Лиги чемпионов пройдут 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лига чемпионов: игровой день 23 октября.
Фото AFP
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Девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны в среду, 23 октября. Первые две игры начнутся — в 19.45 по московскому времени, остальные — в 22.00.

Расписание матчей Лиги чемпионов 23 октября (время — московское):

19.45. «Аталанта» — «Селтик»

19.45. «Брест» — «Байер»

22.00. «Атлетико» — «Лилль»

22.00. «Барселона» — «Бавария»

22.00. «Бенфика» — «Фейеноорд»

22.00. «Зальцбург» — «Динамо» Загреб

22.00. «Манчестер Сити» — «Спарта»

22.00. «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»

22.00. «Янг Бойз» — «Интер»

В прямом эфире в России игры Лиги чемпионов показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при условии подписки. Стриминговый сервис также в формате мультикаста ведет переклички вечерних матчей, которые начинаются в 22.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за результатами и ключевыми событиями матчей можно в нашем матч-центре.

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