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Лига чемпионов

Сегодня, 10:30

Лига чемпионов, 26 октября: «Барселона» примет «Баварию», «Аякс» — «Ливерпуль» и другие матчи

«Барселона» примет «Баварию», «Аякс» сыграет с «Ливерпулем» в матчах Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Усман Дембеле сбивает Альфонсо Дэвиса.
Фото Global Look Press
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26 октября, в среду, пройдут очередные матчи 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. «Барселона» примет на своем поле «Баварию» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр ЛЧ. Видеотрансляции будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».

Лига чемпионов. Группа A
26 окт, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рейнджерс
Лига чемпионов. Группа A
26 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Ливерпуль
Лига чемпионов. Группа B
26 окт, 19:45. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Порту
Лига чемпионов. Группа B
26 окт, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Байер
Лига чемпионов. Группа C
26 окт, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Виктория Пл
Лига чемпионов. Группа C
26 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Бавария
Лига чемпионов. Группа D
26 окт, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Спортинг
Лига чемпионов. Группа D
26 окт, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Марсель

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
0
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