«Барселона» примет «Баварию», «Аякс» сыграет с «Ливерпулем» в матчах Лиги чемпионов

26 октября, в среду, пройдут очередные матчи 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. «Барселона» примет на своем поле «Баварию» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр ЛЧ. Видеотрансляции будут доступны на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».