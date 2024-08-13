Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:00

Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд — ответные матчи: расписание и результаты игр

Ответные матчи 3-го отборочного раунда Лига чемпионов пройдут 13 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2024/25 проходит с 9 июля по 28 августа 2024 года. 13 августа пройдут первые матчи 3-го отборочного раунда. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Основная стадия турнира запланирована на период с 17 сентября 2024-го по 31 мая 2025-го. Финальный матч, который пройдет 31 мая 2025 года, примет стадион «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Данный розыгрыш ЛЧ состоится в новом формате.

Расписание ответных матчей 3-го раунда Лиги чемпионов

  • АПОЭЛ — «Слован Бр». 20:00.
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 20:00. GSP (Никосия)
АПОЭЛ
Слован Бр
  • «Буде-Глимт» — «Ягеллония». 20:00.
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 20:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Ягеллония
  • ПАОК — «Мальме». 20:30.
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 20:30. Toumba (Салоники)
ПАОК
Мальме
  • «Лудогорец» — «Карабах». 21:00.
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 21:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
Карабах
  • «Ференцварош» — «Мидтьюлланн». 21:00
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Мидтьюлланн
  • «Стяуа» — «Спарта П». 21:30
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 21:30. National Arena (Бухарест)
Стяуа
Спарта П

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
0
Читайте также
Спонсоры МОК недовольны привилегиями ряда компаний на Олимпиаде
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии
Станкович был в ярости от судейства и «включил Абаскаля»
Сенатор Кастюкевич сообщил об обязательной эвакуации в ряде районов Херсона
Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» обыграл «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов