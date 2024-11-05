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Лига чемпионов 5 ноября: расписание матчей и где смотреть онлайн-трансляцию

В Лиге чемпионов 5 ноября будут сыграны девять матчей общего этапа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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4-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА начнется во вторник, 5 ноября. Будут сыграны девять матчей. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Лиги чемпионов на вторник, 5 ноября (московское время):

20.45. ПСВ — «Жирона»

20.45. «Слован» — «Динамо» Загреб

23.00. «Болонья» — «Монако»

23.00. «Боруссия» Дортмунд — «Штурм»

23.00. «Селтик» — «РБ Лейпциг»

23.00. «Ливерпуль» — «Байер»

23.00. «Лилль» — «Ювентус»

23.00. «Реал» — «Милан»

23.00. «Спортинг» — «Манчестер Сити»

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Трансляции доступны по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты отдельных игр можно отслеживать в нашем матч-центре.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА

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