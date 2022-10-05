«Челси» сыграет с «Миланом», «Реал» проведет матч с «Шахтером» в матче Лиги чемпионов

Матчи среды 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. «Челси» на своем поле примет «Милан», «Реал» сыграет с «Шахтером» и другие встречи.

Онлайн-трансляции матчей ЛЧ доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляции игр пройдут в прямом эфире на matchtv.ru.