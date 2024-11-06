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Сегодня, 09:00

Лига чемпионов 6 ноября: расписание матчей и где смотреть онлайн-трансляцию

Опубликовано расписание 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гарри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Reuters
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6 ноября состоятся матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание Лиги чемпионов, 4-й тур общего этапа

6 ноября, среда

20.45. «Шахтер» — «Янг Бойз»

20.45. «Брюгге» — «Астон Вилла»

23.00. «Спарта» Прага — «Брест»

23.00. «Фейеноорд» — «Ред Булл» Зальцбург

23.00. «Штутгарт» — «Аталанта»

23.00. «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид

23.00. «Црвена Звезда» — «Барселона»

23.00. «Бавария» — «Бенфика»

23.00. «Интер» — «Арсенал»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Трансляцию матчей в прямом эфире в России покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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