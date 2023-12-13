В 20.30 начнутся трансляции игр ЛЧ «Црвена Звезда» — «Ман Сити» и «Лейцпиг» — «Янг Бойз»

13 декабря пройдут заключительные матчи шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. На канале «Матч ТВ» в 20.30 по московскому времени начнется видеотрансляция игры «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». На «Матч Футбол 1» в 20.30 стартует прямой эфир встречи «Лейцпиг» — «Янг Бойз».

Следить за ключевыми событиями игр «Црвена Звезда» — «Ман Сити» и «Лейцпиг» — «Янг Бойз» можно с помощью матч-центров «СЭ».

«СЭ» на своем сайте также ведет в текстовом формате онлайн-трансляцию самых интересных моментов матчей ЛЧ в среду.

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря в Ньоне (Швейцария). Финал ЛЧ сезона 2023 / 2024 пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)