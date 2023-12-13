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Сегодня, 20:00

Лига чемпионов «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» и «РБ Лейцпиг» — «Янг Бойз»: смотреть трансляцию матчей сегодня

В 20.30 начнутся трансляции игр ЛЧ «Црвена Звезда» — «Ман Сити» и «Лейцпиг» — «Янг Бойз»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото AFP
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13 декабря пройдут заключительные матчи шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. На канале «Матч ТВ» в 20.30 по московскому времени начнется видеотрансляция игры «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». На «Матч Футбол 1» в 20.30 стартует прямой эфир встречи «Лейцпиг» — «Янг Бойз».

Следить за ключевыми событиями игр «Црвена Звезда» — «Ман Сити» и «Лейцпиг» — «Янг Бойз» можно с помощью матч-центров «СЭ».

«СЭ» на своем сайте также ведет в текстовом формате онлайн-трансляцию самых интересных моментов матчей ЛЧ в среду.

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря в Ньоне (Швейцария). Финал ЛЧ сезона 2023 / 2024 пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)

Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и&nbsp;Александер Исак. «Боруссия» Д — «ПСЖ» и «Ньюкасл» — «Милан»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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