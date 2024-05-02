Лига чемпионов: дата и место проведения финала сезона 2023/2024

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2023 / 2024 состоится 1 июня 2024 года. В финале сыграют победители полуфинальных пар — «Бавария"/"Реал» и «Боруссия» Дортмунд/"ПСЖ". Это будет третья решающая игра главного европейского футбольного турнира, которая должна пройти на новом стадионе «Уэмбли», и восьмая — в Лондоне.

В первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Реалом» (2:2), а «Боруссия» обыграла «ПСЖ». Ответные встречи пройдут 7 и 8 мая.

Победитель получит право сыграть в матче за Суперкубок УЕФА-2024 против триумфатора Лиги Европы УЕФА 2023 / 2024, а также гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона. Также финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 на «Уэмбли» будет девятым для Англии — это станет повторением рекордов Италии, Германии и Испании.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который впервые в своей истории стал триумфатором самого престижного европейского клубного турнира. Абсолютным рекордсменом по победам является «Реал Мадрид», побеждавший 14 раз.

Лига чемпионов УЕФА 2023 / 24 является 69-м розыгрышем главного европейского футбольного турнира среди клубов, который станет последним с существующим форматом группового этапа с 32 командами. С сезона 2024 / 25 будет введен новый формат еврокубков.