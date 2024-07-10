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Лига чемпионов: даты и стадии турнира в сезоне 2024/25

Новый сезон Лиги чемпионов-2024/2025 стартует в середине июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Лиги чемпионов.
Фото AFP
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Новый сезон Лиги чемпионов-2024/2025 стартует в середине июля после финального турнира Евро-2024. Традиционно главный еврокубковый турнир стартует с отборочной стадии.

Матчи группового турнира Лиги чемпионов с участием 36 команд пройдут с сентября 2024 года по январь 2025-го. Стадия плей-офф запланирована с середины февраля 2025 года до 31 мая.

Отборочный турнир

  • Первый квалификационный раунд: 9-10 и 16-17 июля 2024 года.
  • Второй квалификационный раунд: 23-24 и 30-31 июля.
  • Третий квалификационный раунд: 6, 7 и 13 августа.
  • Квалификационный раунд плей-офф: 20-21 и 27-28 августа.

Групповой турнир Лиги чемпионов

  • 1-й тур: 17-19 сентября 2024 года.
  • 2-й тур: 1-2 октября.
  • 3-й тур: 22-23 октября.
  • 4-й тур: 5-6 ноября.
  • 5-й тур: 26-27 ноября.
  • 6-й тур: 10-11 декабря.
  • 7-й тур: 21-22 января 2025 года.
  • 8-й тур: 29 января.

Плей-офф Лиги чемпионов

  • Стыковой раунд плей-офф: 11-12 и 18-19 февраля 2025 года.
  • 1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта.
  • Четвертьфиналы: 8-9 и 15-16 апреля.
  • Полуфиналы: 29-30 апреля и 6-7 мая.
  • Финал: 31 мая 2025 года.
Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: новый формат — как будут играть в группе и плей-офф

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