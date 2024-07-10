Лига чемпионов: даты и стадии турнира в сезоне 2024/25
Новый сезон Лиги чемпионов-2024/2025 стартует в середине июля
Новый сезон Лиги чемпионов-2024/2025 стартует в середине июля после финального турнира Евро-2024. Традиционно главный еврокубковый турнир стартует с отборочной стадии.
Матчи группового турнира Лиги чемпионов с участием 36 команд пройдут с сентября 2024 года по январь 2025-го. Стадия плей-офф запланирована с середины февраля 2025 года до 31 мая.
Отборочный турнир
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Первый квалификационный раунд: 9-10 и 16-17 июля 2024 года.
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Второй квалификационный раунд: 23-24 и 30-31 июля.
- Третий квалификационный раунд: 6, 7 и 13 августа.
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Квалификационный раунд плей-офф: 20-21 и 27-28 августа.
Групповой турнир Лиги чемпионов
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1-й тур: 17-19 сентября 2024 года.
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2-й тур: 1-2 октября.
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3-й тур: 22-23 октября.
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4-й тур: 5-6 ноября.
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5-й тур: 26-27 ноября.
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6-й тур: 10-11 декабря.
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7-й тур: 21-22 января 2025 года.
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8-й тур: 29 января.
Плей-офф Лиги чемпионов
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Стыковой раунд плей-офф: 11-12 и 18-19 февраля 2025 года.
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1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта.
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Четвертьфиналы: 8-9 и 15-16 апреля.
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Полуфиналы: 29-30 апреля и 6-7 мая.
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Финал: 31 мая 2025 года.