Лига чемпионов: даты и стадии турнира в сезоне 2024/25

Новый сезон Лиги чемпионов-2024/2025 стартует в середине июля после финального турнира Евро-2024. Традиционно главный еврокубковый турнир стартует с отборочной стадии.

Матчи группового турнира Лиги чемпионов с участием 36 команд пройдут с сентября 2024 года по январь 2025-го. Стадия плей-офф запланирована с середины февраля 2025 года до 31 мая.

Отборочный турнир

Первый квалификационный раунд: 9-10 и 16-17 июля 2024 года.

Второй квалификационный раунд: 23-24 и 30-31 июля.

Третий квалификационный раунд: 6, 7 и 13 августа.

Квалификационный раунд плей-офф: 20-21 и 27-28 августа.

Групповой турнир Лиги чемпионов

1-й тур: 17-19 сентября 2024 года.

2-й тур: 1-2 октября.

3-й тур: 22-23 октября.

4-й тур: 5-6 ноября.

5-й тур: 26-27 ноября.

6-й тур: 10-11 декабря.

7-й тур: 21-22 января 2025 года.

8-й тур: 29 января.

Плей-офф Лиги чемпионов