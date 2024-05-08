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Лига чемпионов: какие команды сыграют в сезоне 2024/2025

Стала известна часть команд, которая сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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С сезона-2024/2025 будет введен новый формат еврокубков. Групповой турнир Лиги чемпионов поменяется и будет представлять собой единую таблицу с 36 командами (вместо 32 команд с разделением на восемь групп).

Участники группы ЛЧ-2024/2025 будут поделены на четыре корзины. В первую войдет действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и 8 команд с самым высоким клубным коэффициентом УЕФА. В корзины 2, 3 и 4 попадут другие квалифицировавшиеся участники, проранжированные по убыванию клубных коэффициентов УЕФА.

Лига чемпионов: какие команды сыграют в сезоне 2024/2025

  • Победитель Лиги чемпионов 2023/24
  • Победитель Лиги Европы 2023/24

Англия

  • «Арсенал»
  • «Манчестер Сити»
  • «Ливерпуль»
  • еще один клуб

Германия

  • «Байер»
  • «Бавария»
  • «РБ Лейпциг»
  • «Штуттгарт»
  • «Боруссия»

Италия

  • «Интер»
  • «Милан»
  • еще три клуба

Испания

  • «Реал»
  • «Жирона»
  • «Барселона»
  • еще один клуб

Франция

  • «ПСЖ»
  • еще два клуба

Нидерланды

  • ПСВ
  • «Фейеноорд»

Португалия

  • «Спортинг»

Также в основной турнир попадут: чемпион Бельгии, чемпион Шотландии, чемпион Австрии и семь победителей отборочного турнира Лиги чемпионов.

Список будет обновляться.

Теперь каждая команда проведет восемь матчей с восемью разными соперниками. Четыре игры — дома, вторую половину — на выезде. Для определения календаря все команды распределят по четырем корзинам «посева». Каждый клуб сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин. Матч с одним соперником из каждой корзины пройдет на своем поле, со вторым — в гостях.

Дальнейшую квалификацию определяют по общей итоговой таблице этапа. Команды, занявшие места с 1 по 8 в этой таблице, переходят в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: новый формат — как будут играть в группе и плей-офф

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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