Лига чемпионов: какие команды сыграют в сезоне 2024/2025

Сегодня, 00:00
С сезона-2024/2025 будет введен новый формат еврокубков. Групповой турнир Лиги чемпионов поменяется и будет представлять собой единую таблицу с 36 командами (вместо 32 команд с разделением на восемь групп).
Участники группы ЛЧ-2024/2025 будут поделены на четыре корзины. В первую войдет действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и 8 команд с самым высоким клубным коэффициентом УЕФА. В корзины 2, 3 и 4 попадут другие квалифицировавшиеся участники, проранжированные по убыванию клубных коэффициентов УЕФА.
Англия
Германия
Италия
Испания
Франция
Нидерланды
Португалия
Также в основной турнир попадут: чемпион Бельгии, чемпион Шотландии, чемпион Австрии и семь победителей отборочного турнира Лиги чемпионов.
Список будет обновляться.
Теперь каждая команда проведет восемь матчей с восемью разными соперниками. Четыре игры — дома, вторую половину — на выезде. Для определения календаря все команды распределят по четырем корзинам «посева». Каждый клуб сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин. Матч с одним соперником из каждой корзины пройдет на своем поле, со вторым — в гостях.
Дальнейшую квалификацию определяют по общей итоговой таблице этапа. Команды, занявшие места с 1 по 8 в этой таблице, переходят в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.