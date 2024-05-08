С сезона-2024/2025 будет введен новый формат еврокубков. Групповой турнир Лиги чемпионов поменяется и будет представлять собой единую таблицу с 36 командами (вместо 32 команд с разделением на восемь групп).

Участники группы ЛЧ-2024/2025 будут поделены на четыре корзины. В первую войдет действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и 8 команд с самым высоким клубным коэффициентом УЕФА. В корзины 2, 3 и 4 попадут другие квалифицировавшиеся участники, проранжированные по убыванию клубных коэффициентов УЕФА.

Лига чемпионов: какие команды сыграют в сезоне 2024/2025

Победитель Лиги чемпионов 2023/24

Победитель Лиги Европы 2023/24

Англия

«Арсенал»

«Манчестер Сити»

«Ливерпуль»

еще один клуб

Германия

«Байер»

«Бавария»

«РБ Лейпциг»

«Штуттгарт»

«Боруссия»

Италия

«Интер»

«Милан»

еще три клуба

Испания

«Реал»

«Жирона»

«Барселона»

еще один клуб

Франция

«ПСЖ»

еще два клуба

Нидерланды

ПСВ

«Фейеноорд»

Португалия

«Спортинг»

Также в основной турнир попадут: чемпион Бельгии, чемпион Шотландии, чемпион Австрии и семь победителей отборочного турнира Лиги чемпионов.

Список будет обновляться.

Теперь каждая команда проведет восемь матчей с восемью разными соперниками. Четыре игры — дома, вторую половину — на выезде. Для определения календаря все команды распределят по четырем корзинам «посева». Каждый клуб сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин. Матч с одним соперником из каждой корзины пройдет на своем поле, со вторым — в гостях.

Дальнейшую квалификацию определяют по общей итоговой таблице этапа. Команды, занявшие места с 1 по 8 в этой таблице, переходят в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.