Лига чемпионов: когда первые матчи в 2024 году и кто играет в плей-офф

Первый раунд плей-офф Лиги чемпионов стартует во вторник и среду, 13 и 14 февраля. Также матчи пройдут 20-21 февраля и 5-6 марта, 12-13 марта.

Встречи пар «Копенгаген» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Реал» назначены на 13 февраля и 6 марта. 14 февраля и 5 марта встретятся пары «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» и «Лацио» — «Бавария».

20 февраля и 13 марта пройдут игры «Интер» — «Атлетико» и ПСВ — «Боруссия» Дортмунд, а 21 февраля и 12 марта — матчи пар «Порту» — «Арсенал» и «Наполи» — «Барселона». Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов назначена на 15 марта.

В плей-офф турнира по итогам групповой стадии вышли 16 команд: 8 из них заняли первые места в своих группах, еще 8 стали вторыми. Победители групп были «сеяными» на жеребьевке, обладатели вторых мест — «несеяными». Первые матчи 1/8 финала пройдут на стадионах «несеяных» команд, ответные игры — на стадионах «сеяных» клубов. На стадии 1/8 финала между собой не могут встретиться команды из одной страны и клубы, игравшие в одной группе.

Финал Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 состоится на арене «Уэмбли» в Лондоне 1 июня 2024 года.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры