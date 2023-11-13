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Сегодня, 16:00

Лига чемпионов: когда жеребьевка плей-офф — дата и время

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024 состоится 18 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жеребьевка Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 в штаб-квартире УЕФА состоится в понедельник, 18 декабря. Время проведения будет сообщено позже.

В прямом эфире церемонию покажет телеканал «Матч ТВ», которому принадлежат права на трансляцию ЛЧ. Также следить за жеребьевкой можно на сайте UEFA.com.

Групповой турнир Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Плей-офф стартует 13 февраля 2024-го. Первый раунд плей-офф пройдет 13-14 февраля, 20-21 февраля и 5-6 марта, 12-13 марта. Финал турнира состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Текущий сезон Лига чемпионов последний раз проходит с нынешним форматом группового этапа.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
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