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Сегодня, 20:45

Лига чемпионов: кто сыграет в плей-офф

Опубликован список участников стыковых матчей Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жеребьевка Лиги чемпионов.
Фото AFP
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Первые стыковые матчи Лиги чемпионов сезона 2024/2025 пройдут 11 и 12 февраля. Ответные игры запланированы на 18 и 19 февраля. Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу, 31 января. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Напрямую в 1/8 финала ЛЧ вышли клубы, которые на общем этапе заняли с 1-го по 8-е места: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла». Команды, которые заняли на общем этапе с 9-го по 24-е места, пройдут отбор (два стыковых матча).

Участники стыкового раунда:

  • «Аталанта»
  • «Боруссия» Дортмунд
  • «Реал»
  • «Бавария»
  • «Милан»
  • ПСВ
  • «ПСЖ»
  • «Бенфика»
  • «Монако»
  • «Брест»
  • «Фейеноорд»
  • «Ювентус»
  • «Селтик»
  • «Манчестер Сити»
  • «Спортинг»
  • «Брюгге»

В России в прямом эфире церемонию жеребьевки покажут на платформе «Okko Спорт» (по платной подписке).

Хосеп Гвардиола. В стыках Гвардиолу ждут «Реал» и «Бавария». Скоро Лига чемпионов лишится одного из грандов

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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