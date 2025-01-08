Лига чемпионов: кто сыграет в плей-офф

Первые стыковые матчи Лиги чемпионов сезона 2024/2025 пройдут 11 и 12 февраля. Ответные игры запланированы на 18 и 19 февраля. Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу, 31 января. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Напрямую в 1/8 финала ЛЧ вышли клубы, которые на общем этапе заняли с 1-го по 8-е места: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла». Команды, которые заняли на общем этапе с 9-го по 24-е места, пройдут отбор (два стыковых матча).

Участники стыкового раунда:

«Аталанта»

«Боруссия» Дортмунд

«Реал»

«Бавария»

«Милан»

ПСВ

«ПСЖ»

«Бенфика»

«Монако»

«Брест»

«Фейеноорд»

«Ювентус»

«Селтик»

«Манчестер Сити»

«Спортинг»

«Брюгге»

В России в прямом эфире церемонию жеребьевки покажут на платформе «Okko Спорт» (по платной подписке).