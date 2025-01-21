Лига чемпионов: началась онлайн-трансляция матчей 21 января

Половина матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проходят во вторник, 21 января. Две игры стартовали в 20.45 по московскому времени, еще семь начнутся в 23.00.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты отдельных встреч можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Матчи вечера 21 января (вторник) в Лиге чемпионов

В прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны по подписке на ресурс. Платформа также организует перекличку в формате мультикаста — лучше моменты семи матчей в одном окне.

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 клубов, каждый проводит по восемь встреч с разными соперниками. Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, еще 16 примут участие в стыковых матчах.