Лига чемпионов: началась онлайн-трансляция матчей 22 января

В среду, 22 января, пройдут последние матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Две игры стартовали в 20.45 по московскому времени, еще семь начнутся в 23.00.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты отдельных встреч можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Расписание матчей Лиги чемпионов вечера 22 января (среда)

23.00. «Селтик» — «Янг Бойз»

23.00. «Милан» — «Жирона»

23.00. «Арсенал» — «Динамо» Загреб

23.00. «Реал» Мадрид — «Ред Булл» Зальцбург

23.00. «Фейеноорд» — «Бавария»

23.00. «Спарта» Прага — «Интер»

23.00. «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

В прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-кинотеатр «Okko» по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00 (лучшие моменты семи матчей в одном окне).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры