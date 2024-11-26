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Сегодня, 22:50

Лига чемпионов: началась онлайн-трансляция матчей вечера 26 ноября

Семь матчей Лиги чемпионов начнутся в 23.00 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов начинаются семь матчей вечерней программы вторника, 26 ноября. Две игры дня стартовали в 20.45 по московскому времени, оставшиеся — в 23.00 мск.

В позднем слоте играют:

Игры Лиги чемпионов в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также ведет перекличку всех матчей — инересные моменты вечера в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С протоколом, ключевыми событиями и результатами игр также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В общем этапе Лиги чемпионов играют 36 клубов, каждая команда проводит по восемь матчей с разными соперниками.
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