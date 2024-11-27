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Лига чемпионов: началась онлайн-трансляция матчей вечера 27 ноября

27 ноября состоятся матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото AFP
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27 ноября состоятся матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Две встречи стартовали в 20.45 по московскому времени, оставшиеся начнутся в 23.00 мск.

В позднем слоте сыграют:

«Астон Вилла» — «Ювентус»

«Болонья» — «Лилль»

«Селтик» — «Брюгге»

«Динамо» Загреб — «Боруссия»

«Ливерпуль» — «Реал»

ПСВ — «Шахтер»

«Монако» — «Бенфика»

Трансляцию матчей в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

На сайте «СЭ» началась текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встреч будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

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